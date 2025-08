Voetganger overleden bij ongeluk op de N263, weg urenlang dicht

Een voetganger is maandagochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto op de Wernhoutseweg (N263) in Wernhout. De weg vanuit Breda richting de Belgische grens was urenlang dicht voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten voor de voetganger. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

De bestuurder van de auto is voor zover bekend niet gewond geraakt bij het ongeluk. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg vlak bij de Belgische grens. Naast de provinciale weg ligt een fietspad. De weg en het fietspad waren een tijd lang afgesloten door de hulpdiensten voor onderzoek. De weg werd even voor elf uur vrijgegeven.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

