Gedumpte slechtziende hond is veilig, maar nog erg gestrest en agressief

De hond die vrijdagnacht vastgebonden aan een boom werd achtergelaten in Tilburg, komt in het asiel langzaam tot rust. De Pyreneese berghond werd gevonden aan De Werf, bij het kanaal, en reageerde erg agressief toen de hulpdiensten arriveerden. "Het dier is nog niet rustig, maar wel veilig", laat een medewerker van het asiel maandag weten.

"De hond is door de politie binnengebracht", gaat ze verder. "Hij is erg gestrest door wat hem is aangedaan dus we laten hem vier dagen met rust om bij te komen." Daarna hoopt het asiel dat de hond, die niet gewond is, weer benaderbaar is.

Om het dier in de politiebus te kunnen vervoeren, hebben medewerkers van de dierenambulance hem moeten verdoven. "Hij heeft dus even tijd nodig om bij te komen", legt de medewerker verder uit. "We geven hem natuurlijk wel te eten maar verder laten we hem gewoon met rust."