Geen pauze voor medewerkers Ryanair-bagageafhandelaar door personeelstekort

Medewerkers van Ryanair-bagageafhandelaar Skytanking op Eindhoven Airport konden afgelopen zondag door personeelstekort geen pauze nemen. Dat meldt vakbond FNV. Het tekort aan mensen zorgde er zondag voor dat passagiers tot wel twee uur in het vliegtuig moesten wachten voordat ze konden uitstappen. Vertrekkende vluchten hadden vertraging. "Sommige werknemers moesten huilen."

De situatie van de bagageafhandelaar van Ryanair op Eindhoven Airport is al sinds april vorig jaar een hoofdpijndossier door structurele onderbezetting. Dat zorgt voor gedoe met koffers en zelfs de veiligheid komt in het geding, klagen medewerkers. "Ryanair wil zo goedkoop mogelijk vliegen en daarom moet de grondafhandeling dus ook goedkoop. Maar daar betalen de werknemers de prijs voor", zegt Nelen.

"We hebben niet het idee dat Skytanking iets wil veranderen", zegt vakbondswoordvoerder Nelen. "Het ging in het gesprek, dat we een tijd geleden met hen voerden, meer over welke werknemers klachten hadden ingediend dan over wat zij concreet konden veranderen."

Vorige maand is er nog een gesprek gevoerd tussen vakbond FNV, de directie van Eindhoven Airport én Skytanking. Ondanks dat Skytanking enkel een contract heeft met Ryanair, vindt de vakbond dat ook het vliegveld haar verantwoordelijkheid moet nemen en iets moet doen om de problemen aan te pakken.

"Zo'n gesprek is niet gebruikelijk, maar het was echt nodig. We missen ook de rol van het vliegveld. Zij moeten ingrijpen." Na de zomer volgt een nieuw overleg met Skytanking en de FNV.

Reactie Eindhoven Airport

Voor de directie van Eindhoven Airport waren de resultaten van het FNV-onderzoek uit juli aanleiding om met Skytanking in gesprek te gaan. Maar dat gesprek heeft vooralsnog niks opgeleverd. "Er is door Skytanking beterschap beloofd", laat een woordvoerder van het vliegveld weten. "Het bedrijf heeft wijzigingen in bezetting en roosters aangebracht die voor verbetering zouden moeten zorgen."

Maar van die verbetering merkt het vliegveld nog niets, zegt de woordvoerder. "De veiligheid heeft absolute topprioriteit. Skytanking kampt al langere tijd met personeelsgebrek, maar dit heeft nog niet tot veiligheidsincidenten geleid. De directie van Eindhoven Airport heeft naar Skytanking haar zorgen geuit over de situatie bij Skytanking."

Medewerkers van Skytanking uitten bij Omroep Brabant en bij vakbond FNV eerder zorgen over de veiligheid. "Een collega van mij was niet getraind om een trap te besturen, maar moest dit van een leidinggevende toch doen. Als hij een ongeluk had veroorzaakt, was hij niet verzekerd."

Geen reactie

Zowel Skytanking als Ryanair hebben maandag niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant. De Arbeidsinspectie wil nog niets kwijt over de situatie, omdat het onderzoek naar Skytanking nog loopt. Vorig jaar kreeg het bedrijf een waarschuwing van de Arbeidsinspectie.