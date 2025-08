Schade enorm na brand bij boerenbedrijf waarbij 9.000 kippen werden gedood

De schade bij het boerenbedrijf aan de Keijenhurkseweg in Vessem, na een stalbrand die zondagavond uitbrak, is groot. Op de dag na de brand is goed te zien dat er niets meer van over is: een van de kippenstallen is ingestort en de muur van het gebouw staat nog maar deels overeind. Bij de brand kwamen negenduizend kippen om het leven.

Het nablussen van de brand duurde tot maandagochtend halfacht. "Ik sluit niet uit dat we in de loop van de dag nog terugkeren naar het terrein om hotspots na te blussen", zegt de woordvoerder. De brandweer is zondag tot diep in de nacht bezig geweest met nablussen. Maandagochtend werden er weer wat rookpluimpjes en hotspots opgemerkt. Dat zijn plekken waar veel warmte in de grond zit, met de kans dat de brand weer oplaait. Oorzaak onbekend

Bij de brand kwamen duizenden kippen om het leven. De oorzaak van de brand is niet bekend. Omdat de politie niet uitgaat van brandstichting, volgt er geen verder onderzoek. De brand ontstond zondagavond in twee loodsen van het bedrijf en sloeg over naar de kippenstal, die ernaast lag. De brandweer kon voorkomen dat een tweede stal met kippen ook in vlammen opging. Negenduizend kippen

In de twee stallen zaten ongeveer negenduizend kippen. Hoeveel dieren er precies zijn omgekomen, is nog niet duidelijk. De bewoners zijn aangeslagen en emotioneel, en willen niets over de brand kwijt. "Een paar duizend kippen hebben het niet overleefd en een een paar duizend kippen hebben we door onze inzet weten te redden", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost weten. Op deze beelden is de omvang van de brand goed te zien

In een van de loodsen stond een opslagtank met tweeduizend liter diesel. Omdat de tank volgens de Veiligheidsregio in een ander bouwdeel staat, leverde dit tijdens de brand geen direct gevaar op. De Veiligheidsregio laat maandagochtend verder weten dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, wél zonnepanelen op een van de verwoeste gebouwen lagen. Daarbij kunnen scherpe deeltjes vrijkomen. De gemeente Eersel onderzoekt welke maatregelen daarvoor genomen moeten worden.