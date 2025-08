Auto reed huis binnen: bestuurder (21) aan zijn verwondingen overleden

De 21-jarige automobilist die op 14 juli een huis binnenreed aan de Gemertseweg (N615) in Beek en Donk is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandag. Na het ongeluk was de automobilist niet aanspreekbaar en werd hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In zijn auto werd een fles lachgas gevonden.

De politie heeft na het ongeluk bloed van de bestuurder afgenomen. Of hij onder invloed was, is niet duidelijk. De politie wil hierover in verband met de privacy van het slachtoffer geen uitspraken doen.

De man crashte die maandagnacht rond half drie met zijn zwarte Volkswagen tegen het huis. De ravage was groot: een deel van de gevel van het huis was weggeslagen en de auto stond met uitgeklapte airbags deels in het huis. Op de motorkap en het dak van de wagen lagen bakstenen. De bewoners waren volgens een buurvrouw net klaar met verbouwen toen de auto het huis binnenreed. Vanwege instortingsgevaar mochten zij niet direct terugkeren naar huis. Vaker ongelukken

Het is in het verleden vaker misgegaan aan de Gemertseweg. Zo botste een touringcar vorig jaar nog tegen een huis iets verderop. De chauffeur van de bus kwam hierbij om het leven. De 79-jarige man uit Someren was onwel geworden. De 25 bruiloftsgasten in de bus kwamen met de schrik vrij.