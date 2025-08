Nu nog bewolkt en regenachtig weer, onze weerman vertelt of het beter wordt

Goed nieuws voor iedereen die zin heeft in echte zomerse temperaturen: er is beter weer op komst. In het begin van de week zijn de temperaturen aan de frisse kant en is er nog kans op regen, maar daarna volgt er droog en zonnig weer. In het weekend kan de zwembroek zelfs weer uit de kast worden gehaald.

Het betere zomerweer komt omdat de wind uit het westen, die van zee af komt, plaats maakt voor warmere wind uit het zuiden. "Vanaf woensdag wordt het langdurig droog en warm", vertelt Van Straaten verder. "Woensdag is het nog ongeveer 22 graden, maar donderdag wordt het lokaal zomers warm en kunnen de temperaturen in Brabant oplopen tot een graadje of 25."

Ook aan het einde van de werkweek wordt het zomers warm met zo'n 25 graden. In het weekend komt daar nog een schepje bovenop, is de verwachting. "Het wordt dan lokaal 27 of 28 graden. Het is droog en er is genoeg ruimte voor de zon. Volop zomers weer dus", sluit de weerman af.

Eerst nog regen

Voordat het zover is, moeten we eerst nog door de zure appel heen bijten. "Er waait maandagavond een groot regengebied over de provincie heen", zegt Van Straaten. "Maar dinsdag is het al weer droog. Dan is het normaal, gematigd, zomerweer met een temperatuur van 20 graden."