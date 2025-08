Kittens gedumpt op bedrijventerrein: reddingsactie op touw gezet

Negen kittens hebben maandagochtend voor behoorlijk was commotie gezorgd op een bedrijventerrein aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk. De beestjes werden dit weekend waarschijnlijk gedumpt aan de Veldweg en maandag liepen ze rond op het bedrijventerrein in de buurt. De dierenambulance moest eraan te pas komen om de kittens met vangnetten en vangkooien te pakken te krijgen.

Met vangnetten en hulpmiddelen werd alles op alles gezet om de beestjes te vangen. De dierenambulance Hart van Brabant wist drie kittens snel te pakken te krijgen en in een doos te zetten. De andere zes kittens werden met eten gelokt en in vangkooien gevangen. Daarna werden de dieren opgehaald door de dierenambulance. Mensen die meer weten over de dumping kunnen contact opnemen met de dierenpolitie, geeft de dierenambulance aan.

Meer dieren gedumpt

In een paar dagen tijd zijn er al meerdere dieren gedumpt in onze provincie. Een vier maanden oude kitten werd vrijdagmiddag gedumpt aan de Balkbrug Oost in Den Bosch. Het beestje zat verregend en in elkaar gedoken in een doos. De kitten kreeg van agenten de naam Karel en is ondergebracht bij een kattenvrouwtje in de stad.

Een slecht uitziende hond werd vrijdagnacht aan De Werf in Tilburg vastgebonden achtergelaten aan een boom. Het beest was erg bang en reageerde agressief toen voorbijgangers en agenten hem wilden helpen. Iemand die het dier te hulp wilde schieten, werd bijna in zijn kuit gebeten. De hond is opgehaald door de dierenambulance.