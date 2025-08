Kittens gevonden op bedrijventerrein: reddingsactie op touw gezet

Negen kittens zorgen maandag voor behoorlijk wat commotie op een bedrijventerrein aan de Kerkhovensestraat in Oisterwijk. De beestjes lopen sinds dit weekend los rond. De dierenambulance en het baasje zijn druk in de weer om de kittens met vangnetten en vangkooien te pakken te krijgen.

Met vangnetten en hulpmiddelen wordt alles op alles gezet om de beestjes te vangen. De dierenambulance Hart van Brabant wist een aantal kittens snel te pakken te krijgen en in een doos te zetten. De dierenambulance vermoedde maandagochtend dat de kittens gedumpt waren, omdat het 'schone' kittens zouden zijn die niet bang voor mensen zijn.

Een baasje die de kittens kwijt is, heeft zich maandagmiddag bij de dierenambulance gemeld hebben. Het baasje is inmiddels zonder de dierenambulance verder aan het zoeken naar de vermiste dieren.

Meer gevonden dieren

Er werden meer dieren gevonden de laatste dagen. Zo werd een vier maanden oude kitten vrijdagmiddag gedumpt aan de Balkbrug Oost in Den Bosch. Het beestje zat verregend en in elkaar gedoken in een doos. De kitten kreeg van agenten de naam Karel en is ondergebracht bij een kattenvrouwtje in de stad.

Een slecht uitziende hond werd vrijdagnacht aan De Werf in Tilburg vastgebonden achtergelaten aan een boom. Het beest was erg bang en reageerde agressief toen voorbijgangers en agenten hem wilden helpen. Iemand die het dier te hulp wilde schieten, werd bijna in zijn kuit gebeten. De hond is opgehaald door de dierenambulance.