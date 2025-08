Willy van de Kerkhof verbaasd: 'Zat Peter Bosz wel in het stadion?'

"De kop is eraf maar het was wel een matige kop." Zo vat PSV-clubicoon Willy van de Kerkhof zijn gemoed samen nadat PSV zondag ten koste van Go Ahead Eagles de Johan Cruijff Schaal wist te veroveren. Hij vond PSV het grootste deel van de wedstrijd matig spelen en verbaasde zich vooral over de vele afzwaaiers als PSV'ers op doel probeerden te schieten. "De meeste ballen gingen richting Australië."

Met name Ismaël Saibari had het vizier niet bepaald op scherp staan. Daarnaast viel de middenvelder op doordat hij zichtbaar wat kilo's kwijt was. "Maar ik vond de stevige versie toch beter", zegt Van de Kerkhof in de 'Willy en René Podcast van Omroep Brabant'. "Ze moesten op de bovenste rijen steeds bukken als hij schoot. In onze lounge hebben we ook bijna een bal binnen gehad." Ook was hij nog niet echt onder de indruk van keeper Matej Kovár, die verrassend de voorkeur kreeg over Nick Olij. "Hij maakte het nog niet echt waar, maar dat gold voor bijna iedereen."

"Zat Peter Bosz wel in het stadion?"

Desalniettemin vond Willy wel dat PSV over de hele wedstrijd bezien wel de verdiende winnaar was. "Maar wel vooral op basis van het laatste half uur. Pas toen Van Bommel erin kwam, ging het beter lopen." Toch was trainer Peter Bosz na afloop juist heel tevreden over de eerste helft, tot verbazing van Willy. "Zat hij dan wel in het stadion? Dan heeft hij een hele andere eerste helft gezien dan ik. Bij rust stond Go Ahead Eagles volkomen verdiend op voorsprong. Ze hadden ook nog meer kunnen scoren." Al te zwaar telt Van de Kerkhof ook weer niet aan het verre van volmaakte spel. "Uiteindelijk heb je gewoon die prijs binnen en dat is wel een heerlijk gevoel als je de competitie begint. Ik denk ook dat als Van Bommel weer in de basis kan beginnen het team al vrij goed staat. Daar hoeven niet echt versterkingen meer bij, alleen in de breedte. Het zou mooi zijn als we gewoon dit weekend tegen Sparta de koppositie pakken en die het hele jaar vasthouden. Zo spannend als vorig jaar moet het maar niet meer worden."

"De Jong een van de beste vijf spitsen van PSV ooit."

De kampioensrace moet definitief worden ingezet zonder Luuk de Jong die naar FC Porto gaat. Willy wenst De Jong alle succes maar blijft bij zijn kritiek uit de vorige podcast waarin hij De Jong een gebrek aan respect voor PSV verweet. "Hij had in mei moeten zeggen dat hij weg zou gaan, dan had iedereen dat geaccepteerd. Verder alles respect voor Luuk, hij hoort bij de beste vijf spitsen van PSV ooit." Twee spelers schaalt hij er sowieso hoger in: "Ralf Edström was nog een kop groter dan hij en kon ook geweldig ballen alleen was die niet zo'n teamspeler. En Romario was natuurlijk wereldklasse."