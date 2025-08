Gestolen schapen teruggevonden, man (55) aangehouden

Een 55-jarige man uit Oirschot is maandag opgepakt voor het stelen van drie schapen uit een weiland aan de Meidoornweg in Waalwijk. De beesten werden zaterdagnacht uit de wei weggehaald. In juni werden uit hetzelfde weiland al zes schapen gestolen.

Of de man ook achter de diefstal van de zes schapen zit, is niet duidelijk. Deze drie schapen zijn gezond en worden teruggebracht naar de eigenaar, die aangifte had gedaan van de diefstal. Waarom de dief de schapen heeft gestolen en waar de andere zes schapen zijn is niet duidelijk. De man zit vast en de politie doet verder onderzoek naar de diefstallen.