Negen dagen lang geen treinen bij Cuijk en Boxmeer door werkzaamheden

Van zaterdag 9 augustus tot en met maandag 18 augustus rijden er geen treinen tussen Blerick en Mook-Molenhoek. Dit heeft vooral gevolgen voor reizigers in het Land van Cuijk. De negendaagse werkzaamheden zijn een belangrijk onderdeel van de opwaardering van de ruim tachtig kilometer lange Maaslijn. "Er gaat heel hard gewerkt worden", vertelt Lotte Kaatee, woordvoerder bij ProRail.

Met 22.000 reizigers per dag is de Maaslijn een van de drukste regionale lijnen van het land. Het 88 kilometer lange traject is niet meer van deze tijd. Over een grotendeels enkelspoor rijden er verouderde dieseltreinen van Arriva, die het grote aantal passagiers niet aankunnen. Een paar maanden geleden zijn de werkzaamheden in verschillende fases aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond gestart. Deze treinvrije periode is een van de langste binnen het project. "Het is een gigantische klus. Op verschillende plekken wordt er in die dagen heel hard gewerkt, vooral in het Brabantse gedeelte." Voor reizigers die normaal met de trein gaan heeft Arriva, de vervoerder in het gebied, vervangend busvervoer geregeld. "Er rijden stopbussen tussen Venlo en Mook-Molenhoek en snelbussen tussen Venray en Mook-Molenhoek. Reizigers moeten wel rekening houden met met een langere reistijd en het feit dat fietsen niet mee kunnen in de bus", laat een woordvoerder van Arriva weten.