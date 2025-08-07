Negen dagen lang geen treinen bij Cuijk en Boxmeer door werkzaamheden
Met 22.000 reizigers per dag is de Maaslijn een van de drukste regionale lijnen van het land. Het 88 kilometer lange traject is niet meer van deze tijd. Over een grotendeels enkelspoor rijden er verouderde dieseltreinen van Arriva, die het grote aantal passagiers niet aankunnen.
Een paar maanden geleden zijn de werkzaamheden in verschillende fases aan het spoor tussen Nijmegen en Roermond gestart. Deze treinvrije periode is een van de langste binnen het project. "Het is een gigantische klus. Op verschillende plekken wordt er in die dagen heel hard gewerkt, vooral in het Brabantse gedeelte."
Voor reizigers die normaal met de trein gaan heeft Arriva, de vervoerder in het gebied, vervangend busvervoer geregeld. "Er rijden stopbussen tussen Venlo en Mook-Molenhoek en snelbussen tussen Venray en Mook-Molenhoek. Reizigers moeten wel rekening houden met met een langere reistijd en het feit dat fietsen niet mee kunnen in de bus", laat een woordvoerder van Arriva weten.
Van dieseltreinen naar elektriciteit
De treinen die over de Maaslijn gaan, rijden nog op diesel. Deze werkzaamheden zijn er onder andere voor om elektrische treinen ook over dit spoor te kunnen laten rijden. "We gaan tijdens deze periode de funderingen aanleggen voor de bovenleidingen. Hierdoor kunnen de treinen elektrisch gaan rijden", vertelt Lotte Kaatee van ProRail.
"Hiervoor wordt een speciale werktrein ingezet", vult de woordvoerder aan. "Deze kan een kilometer lang zijn. De trein rijdt heel langzaam over het spoor en haalt ondertussen oude funderingen weg en plaatst meteen nieuwe terug. Hierdoor zijn er ook wat spoorwegovergangen tijdelijk dicht."
Nog meer veranderingen
Het elektrificeren van het spoor is niet het enige dat staat te gebeuren. Er wordt ook gewerkt aan het spoor bij het station van Cuijk en Boxmeer. "We vervangen dwarsliggers, passen perrons aan, maken wissels, korten sporen in en voorzien ze van stootjukken."
In 2027 moeten de werkzaamheden klaar zijn. "Op vier plekken komt er een extra stuk spoor, waardoor treinen elkaar makkelijker kunnen passeren. En het wordt ook een stuk veiliger", vult Kaatee aan. "Want verschillende spoorwegovergangen worden ook verbeterd."
Tientallen jaren terug werd er al gesproken over de aanpak van de Maaslijn. Ooit was het zelfs de bedoeling om de werkzaamheden in 2020 af te ronden. Maar de besprekingen tussen het Rijk en de provincies Brabant, Gelderland en Limburg liepen steeds vertraging op, onder meer door gesteggel over geld en corona.
Meer informatie over de vervangende bussen en de gesloten overwegen in het Land van Cuijk is terug te vinden op de website van de gemeente.