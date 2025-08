Jolanda zoekt met man en macht naar haar weggelopen kittens

Het zijn angstige momenten voor Jolanda de Bresser uit Oisterwijk. Toen ze zondagavond thuiskwam van een dagje weg kwam ze er tot haar schrik achter dat haar tien pasgeboren kittens verdwenen waren. Als ze maandag leest dat de beestjes los rondlopen op een bedrijventerrein in het dorp slaat de stress helemaal toe en gaat ze direct op zoek naar de kittens. "Ze zijn helemaal van slag", vertelt ze.

De tien kittens zijn maandagmiddag nog altijd zoek. De beestjes zijn pas twee maanden oud en nog erg aan huis gekluisterd. "Ze gaan normaal nooit ver van huis, maar toen we zondagavond thuis kwamen, waren ze ineens weg. 's Ochtends waren ze er nog", vertelt Jolanda.

Jolanda meldt zich direct bij de dierenambulance, die de zoektocht naar de beestjes staakt. Zelf is het baasje nog met man en macht op zoek naar haar beestjes, maar de overige kittens laten zich een stuk moeilijker vangen.

De dierenambulance dacht in eerste instantie dat de kittens gedumpt waren en sloeg alarm. Met vangnetten en -kooien zetten zij alles op alles om de diertjes te vangen. Drie van de in totaal tien kittens wisten zij in een doos te zetten.

"Ze zijn helemaal van slag en komen niet naar me toe", vertelt het baasje. "We zien waar ze zitten, maar ze zijn wat moeilijker te vangen."

En tot overmaat van ramp is een van de moederpoezen er ook nog vandoor. Het gezin heeft meer poezen, dus deze poes is niet de moeder van alle kittens. Het lijkt erop dat deze moeder ook naar haar jongen aan het zoeken is.

"Maar zij is vaker een paar dagen van huis, dus ze keert waarschijnlijk wel terug", zegt Jolanda. Voor nu focust het baasje zich op het redden van al haar kittens. "We zijn heel erg geschrokken en hopen dat we ze snel terug hebben", zegt ze.