Manon heeft dumpplek voor haar flat: ‘Ze gooien hier zelfs matrassen neer’

Lampen, deurmatten, prullenbakken, wie op zoek is naar gratis inrichting voor een huis, kan terecht op het Raamveld in Geldrop. De parkeerplaats voor de flat is veranderd in een stort. Er hangen tientallen aangevreten plastic-afvalzakken en al maanden worden er naast de vuilcontainers massaal spullen gedumpt.

"Dit is mijn uitzicht", zegt Manon Hendriks geïrriteerd vanaf het balkon van de flat. "Alles en iedereen uit de wijk lijkt hier zijn zooi te komen storten. Het is geen gezicht, het waait alle kanten op en de zakken worden aangeknaagd. Dit is vragen om ongedierte." Volgens Manon zetten veel bewoners van de flat hun plastic afval al ruim een week voor de ophaaldatum aan de straat. Maar dat is niet het enige. De plek wordt inmiddels ook gebruikt als ware stortplaats voor grofvuil. "Ik zie mensen gewoon met aanhangwagens hier naartoe rijden en alles neergooien. Kasten, matrassen, wasmachines, speelgoed, lampen: stortplaats Geldrop is het. En dat dan voor mijn deur", zegt Manon. Maandagmiddag valt vooral de enorme berg aan kapotgescheurde afvalzakken vol plastic op. Die zijn volgens de bewoners vorige week niet opgehaald. Maar tussen de puinhoop staat ook een lamp en liggen tientallen dozen. "Oud papier is gratis, maar mensen zijn te lui om het klein te maken en in de container te gooien", zegt een groenbeheerder van de gemeente die toevallig langsrijdt.

Van lampen tot deurmatten, alles wordt op de parkeerplaats neergezet (foto: Omroep Brabant).

Hij verbaast zich naar eigen zegen al maanden over de rommel en heeft al meermaals foto’s gemaakt. "Maar de gemeente is hier niet verantwoordelijk voor, omdat het afval in een straal van zoveel meter rond de containers ligt. En dus gaat containerbedrijf Cure daarover." Ondertussen wordt de afvalberg volgens bewoonster Marianne alleen maar groter. "Er hoeven maar een paar mensen hier hun vuil te storten en anderen gaan er vanzelf ook iets bij gooien." Hoge prijzen bij de stort

Manon denkt dat de hoge prijzen voor de stort er ook voor zorgen dat het bij haar voor de deur zo'n zooi is. "Er staan hier veel huurwoningen en veel mensen hebben het hier niet breed. Als je naar de stort moet en je moet daar de volle mep betalen, dan dump je het ergens anders. Maar liever niet voor mij deur." Ze heeft inmiddels al de zoveelste klacht ingediend bij de gemeente, net als veel andere flatbewoners. "Maar ik hoor maar niks." Ook Marianne vindt dat de gemeente te weinig doet. "Wij pleiten er al zolang voor om camera’s op te hangen. Maar dan krijgen we te horen dat dat niet mag vanwege de privacy. Dan verandert er ook niks, ben ik bang." Probleem bekend bij gemeente

De gemeente Geldrop-Mierlo laat weten dat het afval dinsdag wordt opgeruimd door Cure, het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de afvalinzameling verzorgt. Het probleem van gedumpt afval bij de containers is bekend bij de gemeente. Er wordt hard aan gewerkt en volgens een woordvoerder gaat het de laatste tijd zelfs beter. "Dat het er maandag toch weer zo uitziet, is voor alle partijen teleurstellend," zegt de woordvoerder.

Foto: Omroep Brabant.