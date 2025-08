Vince is voor de derde keer op rij wereldkampioen Stratego

Vince van Geffen is voor de derde keer wereldkampioen Stratego geworden. Een hattrick voor de 23-jarige uit Eerde. Hij werd dit weekend eerste op het WK Stratego in Zwitserland. Het was nog even spannend, want de beslissing viel pas tijdens het laatste potje. "Mijn vader kwam huilend de zaal uit. We hebben flink gefeest", vertelt Vince.

Het podium van het WK Stratego kleurde rood-wit geblokt dit weekend, want ook de nummers twee en drie komen uit Brabant. De nummer twee is Max Roelofs uit Eindhoven en op de derde plek eindigde Sem van Geffen, het broertje van Vince.

Stratego draait om een blauw en een rood leger. Elke speler heeft speelstukken met verschillende rangen. Zo is er onder andere een kapitein, een verkenner, een spion en een bom. Het doel is om de vlag van de tegenstander te vinden.

"Toen we woensdag aankwamen in het hotel hing er een spandoek voor ons. Ik was helemaal in de war", blikt Vince terug. "Wie had dat daar nou opgehangen? Mijn vriendin was samen met haar ouders en broertje achter ons aangereden als verrassing."

Niet lang na de eerste felicitaties waren ook zijn vader en broertje uitgespeeld. "Mijn vader kwam jankend naar buiten", vertelt Vince. "Mijn broertje vond het wel jammer dat hij niet eerste is geworden, maar hij gunt mij de winst ook wel."

Strategofamilie

De familie Van Geffen is een gevestigde naam in de Strategowereld. Johnny, Vince's vader, werd in 1999 wereldkampioen. Hij introduceerde het spel op jonge leeftijd bij zijn kinderen en met succes. Vince werd de afgelopen drie jaar wereldkampioen en Sem stond meermaals op het podium naast hem. Dit jaar eindigde Sem op de derde plek.

Waar Johnny zijn kinderen vroeger makkelijk versloeg gaat dat hem tegenwoordig minder makkelijk af. "Hij is dit jaar 36ste geworden", zegt Vince. "De rollen zijn nu omgedraaid."