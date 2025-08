Bedreigde boomkikkers weer gespot in Brabant

De boomkikker is terug in de bossen tussen Breda en Tilburg. Enkele jaren geleden werd hier een 11 kilometer lange verbindingszone aangelegd om enkele kleine natuurgebieden aan elkaar te koppelen, zodat onder meer deze beestjes zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Volgens het waterschap Brabantse Delta heeft dat geleid tot een forse toename van het aantal boomkikkers, tot voor kort een van de sterkst bedreigde amfibiesoorten in Nederland.

Vrijwilligers telden recent tachtig groene boomkikkers in de Chaamse bossen, maar volgens een ecoloog van Brabantse Delta zitten er soms wel rond de tweehonderd. Vijf jaar geleden werd slechts een enkele boomkikker gezien.

"Een supermooi resultaat, want de boomkikker is een belangrijke graadmeter voor de natuurkwaliteit", zegt het waterschap. Het dier heeft natte en droge plekken nodig. Daarom is een verbinding gemaakt tussen de Molenschotse heide en de Chaamse bossen, met heel wat waterpoelen.