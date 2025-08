A58 richting Roosendaal tien dagen dicht voor onderhoud, uur extra reistijd

Automobilisten moeten de komende tien dagen rekening houden met een uur extra reistijd. De A58 tussen knooppunten Princeville en De Stok richting Roosendaal en Bergen op Zoom zijn afgesloten vanaf maandag tot woensdagochtend 13 augustus om vijf uur 's ochtends. Rijkswaterstaat voert in die periode onderhoud uit.

Niet alleen de snelweg zelf is dicht. Ook de twee tankstations en parkeerplaatsen bij Bremberg en Hoezaar zijn gesloten. Verder zijn de op- en afritten 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 in deze periode niet te gebruiken. Verkeer wordt omgeleid via de A16 en A17. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd van ongeveer een uur.