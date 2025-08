Volgend jaar heel andere Draai van de Kaai: 'Entree heffen geen optie'

De Draai van de Kaai is al jaren een wielercriterium met duizenden bezoekers in Roosendaal. Volgend jaar gaat de 45ste editie er heel anders uitzien dan afgelopen jaren. De plek van het evenemententerrein maakt namelijk plaats voor parkeerplaatsen en dus verdwijnt een heel belangrijke inkomstenbron. "Het vereist nu veel creativiteit om het criterium in de toekomst te kunnen blijven organiseren", zegt voorzitter Cor Verbogt.

De Draai van de Kaai staat in 2026 gewoon op de agenda, daar is de voorzitter van overtuigd. De huidige combinatie van topsport en feesten op het evenemententerrein verdwijnt wel vanwege de plannen voor parkeerplaatsen.

"Er zijn genoeg vierkante meters in Roosendaal."

"Dat die plekken er gaan komen, is hartstikke goed nieuws voor de inwoners van Roosendaal", zegt Verbogt. "De plannen zorgen wel voor problemen voor onze organisatie. Het muziekevenement is financieel gezien heel belangrijk voor ons. Twee avonden lang kunnen er 1500 mensen komen feesten, die hebben we absoluut nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen." Een alternatieve plek voor het evenemententerrein is er niet volgens de voorzitter. "Er zijn genoeg vierkante meters in Roosendaal, je zou bijvoorbeeld aan het stadion van RBC kunnen denken. Wij als organisatie willen het alleen compact houden, het moet niet ver uit elkaar liggen."

Feestvierders bij Draai van de Kaai (foto: Leon Voskamp)

Entree heffen voor het criterium is geen optie. "Dat is in het verleden gedaan, maar daar zijn we vorig jaar vanaf gestapt. We waren het laatste criterium dat nog niet gratis was. In overleg met de gemeente Roosendaal zijn we tot een akkoord gekomen, want we willen iedereen gratis laten genieten van topwielrennen.

"Daar is al 44 jaar hard aan gewerkt."