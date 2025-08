Marianne Vos denkt niet aan uitrusten: 'Ik doe dit gewoon heel graag'

Ze wordt door veel wielerliefhebbers gezien als de beste wielrenster aller tijden. Marianne Vos (38) uit Babyloniënbroek reed afgelopen week drie dagen in de gele trui tijdens de Tour de France Femmes, maar was een dag na de laatste etappe in Frankrijk al bij de Draai van de Kaai in Roosendaal. Ze won de koppeltijdrit met Thijmen Arensman en werd tweede in de wegwedstrijd. "Mijn geheim? Dat is er niet", zegt ze lachend.

De Draai van de Kaai had maandag bij zowel de mannen als de vrouwen een deelnemersveld met aansprekende namen. Bij de mannen was Thijmen Arensman de publiekstrekker, maar het hardste gejuich klonk voor Marianne Vos. Zondag reed ze nog de laatste etappe van de Tour de France Femmes, de ronde waarin ze twee etappes won en drie dagen in het geel reed. "Ik heb deze ronde hele mooie herinneringen opgedaan. Het was zo gaaf om mee te maken. De publieke belangstelling was fantastisch, Frankrijk stond op z'n kop. Of ik ooit heb nagedacht over de winst in de Tour? Nee, ik moet realistisch zijn. Er zijn anderen die daar veel geschikter voor zijn."

Ondanks haar drukke schema wilde ze graag naar de Draai van de Kaai komen. Het criterium schreef ze in het verleden vijf keer op haar naam. In 2006 was haar eerste overwinning. "Ik had het jaartal niet exact kunnen noemen, maar ik kom hier altijd heel graag. Ook dit keer is het weer heel mooi om in Roosendaal te zijn."

"Met deze sfeer trapte ik daar snel doorheen."

Na de winst in de koppeltijdrit met Thijmen Arensman startte ze aan de wegwedstrijd, waarbij ze de sprint verloor van Lorena Wiebes. "De eerste rondes moest ik vanwege de vermoeidheid wel even inkomen, maar met deze sfeer trapte ik daar snel doorheen. "

Het podium van Draai in de Kaai, met Marianne Vos als tweede. (Foto: Leon Voskamp)

Rustig aan gaat Vos het de komende tijd zeker niet doen. Komende donderdag vertrekt ze al naar de bergen voor een hoogtestage. "Dat is wel een kwestie van weer voorzichtig opbouwen en rustig in het ritme komen voor het volgende blok wedstrijden. Dat zijn niet de meest bekende wedstrijden, maar daarna wachten de kampioenschappen. Een mooi vooruitzicht."

"Ik heb nog steeds hele mooie doelen."