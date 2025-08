Reeks ongelukken in buitengebied Oss: ‘De mens neemt de kruising verkeerd’

Veel te gevaarlijk. Dat vinden omwonenden van de kruising Gewandeweg-Huizenbeemdweg bij Oss. Elke maand is er wel een botsing op de kruising. Afgelopen zondag ging het weer mis. En dus wil de buurt dat de kruising wordt aangepakt.

"Het ligt aan de kruising zelf", zegt een van de omwonenden. "Veel mensen twijfelen of ze voorrang hebben, en dan is het wie het eerst doorduwt." Vroeger was de Gewandeweg een voorrangsweg, nu geldt de regel: rechts heeft voorrang.

"Ik denk dat iedereen denkt dat hij voorrang heeft," voegt een andere buurtbewoner toe. "Zeker als het maïs hoog staat, is het bijna niet te overzien."

Verkeersdeskundige Arno Smits denkt niet dat het aan de situatie ligt. "Het is een normaal kruispunt met duidelijke verkeersborden en een drempel om de snelheid eruit te halen. Het probleem zit bij de mens. Die neemt de kruising verkeerd", zegt hij tegen Dtv Nieuws.