Brandweer grijpt mis bij kat in dakgoot

De brandweer heeft dinsdagochtend geprobeerd een kat uit de dakgoot te halen van een huis aan de Nicoline Swijgmanstraat in Breda. Toen een brandweerman op een hoogwerker de kat wilde pakken, liep het dier het dak op.

Via de nok wandelde het katje naar de zijkant van het huis. In de achtertuin stond het baasje klaar om het beestje daar te pakken. De kat heeft geen verwondingen overgehouden aan het avontuur.

Katten in bomen bezorgden de brandweer in Breda de afgelopen weken vaker handenvol werk. Vorige week werden een brandweervrouw en een omstander zelfs tot bloedens toe in de vingers gebeten toen ze een kat wilden vangen.