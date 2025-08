Draaiorgeljochie Juliën (6) steelt iedere zaterdag de show

Een jochie van zes dat een draaiorgel bedient? In Chaam kijken ze er inmiddels niet meer van op. De Tilburgse Juliën Wolsleger is misschien wel de jongste draaiorgelman van Nederland. Iedere zaterdag staat hij vrolijk te draaien met zijn eigen ‘Beks’ in het dorp. “Hij is er gewoon mee besmet”, zeggen zijn trotse ouders.

“Zijn vader had eigenlijk een ander orgel voor hem klaargezet”, vertelt moeder Wolsleger tegen Omroep Tilburg, “maar Juliën was meteen verliefd op deze. Omdat alles eraan handmatig is. Daar zit toch meer gevoel in.”

Wat de jonge orgelman het mooiste vindt aan zijn draaiorgel? "De beeldjes." Ook spaart hij fanatiek draaiorgelboekjes, in een kist heeft hij al zo'n zeventig exemplaren liggen. "Dit is mijn lievelings", laat hij trots zien met een dik boek in zijn handen.

In de familie

Dat het draaiorgel in de familie zit, helpt natuurlijk mee. Opa draaide vroeger al, en ook pa is besmet met het draaiorgelvirus. Maar dat hun zoon het op zo’n jonge leeftijd overneemt? “Dat hadden we niet verwacht, maar we vinden het prachtig. Hij leert mensen aanspreken, ziet hoe mensen genieten. Het is echt een stukje Nederlands erfgoed dat hij levend houdt.”

Zijn moeder Anita denkt dat het een gave is. "We hebben hem nooit wat verplicht maar hij vindt het nog steeds leuk. Het is een heel mooi beroep. De belevenis, de sfeer, de vrolijkheid. Het heeft veel mooie kanten."