Ondanks aanbod NAC gaat Norah 'lekker lokaal' balletje trappen in G-team

Een balletje trappen. De 11-jarige Norah uit Giessen is er verzot op. Maar het meisje met het syndroom van Down kon bij geen enkele voetbalvereniging in de gemeente Altena terecht. Haar oom, Ralph de Ruiter, wierp daarom een balletje op voor een G-team, voor kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Daar zijn nu genoeg aanmeldingen voor binnen. “Het doel is om Norah op een laagdrempelige manier te kunnen laten voetballen.”

Terwijl haar dochter met het syndroom van Down een doelpunt scoort, vertelt moeder Esther in juli aan Omroep Brabant hoe graag Norah de sport wil uitoefenen in teamverband. “Al twee jaar lang wil ze ook voetballen, dus het is schrijnend dat ze hier niet terecht kan", zegt ze aan de zijlijn van voetbalvereniging GRC 14 in Giessen. In de gemeente Altena zijn er geen G-teams waar kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, zoals Norah, kunnen voetballen.

NAC Breda zag het verhaal over het meisje met het syndroom van Down deze zomer met lede ogen aan. De club herkent het probleem waar kinderen als Norah tegenaan lopen. De voetbalclub is daarom in 2023 begonnen met een zogenoemd G-team, waar kinderen van 10 tot 18 jaar met een lichamelijke en verstandelijke beperking een balletje kunnen trappen. Komend seizoen neemt dit team voor de tweede keer deel aan de Bijzondere Eredivisie. Daarin spelen ze vijf toernooien, waarvoor één keer in de maand wordt getraind.

“We zouden het superleuk vinden om Norah een plekje te geven in de selectie van seizoen 2025-2026”, liet projectcoördinator Nikki de Groot van NAC Maatschappelijk weten, naar aanleiding van het artikel dat Omroep Brabant in juli schreef over het voetballende meisje met het syndroom van Down.

Moeder Esther is vereerd met het aanbod van NAC Breda en blij dat kinderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking zo de kans krijgen om te kunnen voetballen in teamverband. Toch zal Norah komend seizoen niet in een geel-zwart tenue spelen voor de Parel van het Zuiden. "Wij kiezen er toch voor om haar lokaal lekker een balletje te laten trappen", laat zij weten. "Bij een club waar ze op de fiets naartoe kan."

Het G-team dat haar oom Ralph de Ruiter sinds februari aan het oprichten is bij GRC 14 in Giessen, heeft inmiddels namelijk genoeg aanmeldingen binnengekregen om komend seizoen te kunnen beginnen. In juli was er slechts één aanmelding binnen van een jongetje van 9 uit Wijk en Aalburg, maar nu zijn dat er vijf. Allemaal van kinderen uit de gemeente Altena met een lichamelijke en verstandelijke beperking. “Na de zomervakantie kunnen we hoe dan ook van start.”