Confrontatie tussen groepen jongeren op dorpskermis, man (22) opgepakt

Bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren op de kermis in Liempde is maandagnacht een 22-jarige man aangehouden. Dat maakte de politie dinsdagmiddag bekend.

Later kwam het opnieuw tot een confrontatie, waarbij de politie wederom een linie moest vormen en de wapenstok moest gebruiken. Hierbij is een 22-jarige man uit de gemeente Boxtel aangehouden.

Wapenstok was noodzakelijk Om te voorkomen dat er een massale vechtpartij zou ontstaan, vormde de politie een linie. "Daarbij was het noodzakelijk de wapenstok te gebruiken om mensen op afstand te houden.", laat een woordvoerster weten. "De groep is hierna uiteengevallen."

De politie kreeg rond middernacht een melding over onrust aan Het Kaarpad. Toen agenten daar aankwamen, bleek dat er een confrontatie was tussen twee groepen.

Nog een mishandeling

Nog wat later kwam bij de politie een melding binnen van een mishandeling buiten het kermisterrein. Daarbij waren mensen betrokken die deel uitmaakten van dezelfde groepen die eerder op de avond betrokken waren bij de ongeregeldheden op de kermis.

Voor deze mishandeling is niemand aangehouden. Er hoefde ook niemand behandeld te worden aan verwondingen.

Politie onderzoekt verband

In Boxtel vonden de afgelopen maanden meerdere incidenten plaats die volgens de politie 'mogelijk te linken zijn aan een groep overlastgevende jongeren'. "Het gaat met name om vernielingen en enkele mishandelingen."

De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze gebeurtenissen en die op de Liempdse kermis. "Mogelijk is er sprake van het recht in eigen hand nemen door de andere groep."

'We nemen allerlei maatregelen'

De politiewoordvoerster laat weten dat de politie samen met de gemeente en jeugdwerkers optreden in de aanpak van de overlast door deze groep, die in de volksmond al 'de fatbike-gang' wordt genoemd. "Daarbij nemen we allerlei maatregelen, zowel opvallend als onopvallend. Als er reden is om extra alert te zijn met betrekking tot het verloop van de kermis in Liempde en de kermis in Boxtel volgende week, dan zullen we ons hierop voorbereiden."