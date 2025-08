Weer brand in huis, in twee weken al drie keer raak

In een huis aan het Hermelijnkwartier in Cuijk woedt dinsdagmiddag brand. Het is al de derde keer in twee weken tijd dat er brand woedt in dit huis. De brandweer is aan het blussen. Bij de brand komt veel rook vrij. Kijkers worden op afstand gehouden.

De brand is ontstaan in de meterkast. De twee huizen naast het huis waar de brand woedt, worden geventileerd. Van een van deze twee huizen werd de deur geforceerd. Daar waren geen mensen binnen, maar wel twee honden. Zij zijn ongedeerd.

Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.