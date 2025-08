Rijksmonument al jarenlang leeg, pandjesbaas moet aan de bak

Wordt de 'rotte kies van Grave' eindelijk opgeknapt? Dat is de vraag die binnenstadbewoners van Grave bezighoudt als het gaat om het pand aan de Klinkerstraat nummer 5. Een rijksmonument dat al jaren leegstaat en volgens makelaars zwaar vervallen is. Eigenaar Hans Lobenstein uit Renkum moet, na het verlenen van een omgevingsvergunning door de gemeente, nu echt aan de bak. Maar gaat hij dat ook doen?

Ook omwonenden sluiten zich daarbij aan. Liesette Bovens-Verkuijlen, bestuurslid van Grave Promotie en buurvrouw van het pand, noemt het 'een rotte kies in een klein, zorgvuldig gekoesterd winkelcarré'. Zij maakt zich bovendien zorgen over de veiligheid, omdat er delen naar beneden zouden kunnen vallen. “Ik zie mensen stilstaan, wijzen, foto’s maken. Soms vragen ze of het te koop is. Maar ik weet: er gebeurt niks. Het voelt alsof de eigenaar een machtsspelletje speelt en het pand bewust gegijzeld houdt.”

Pandjesbaas

Het pand is eigendom van Hans Lobenstein, in de regio bekend als pandjesbaas. In 2022 lag hij overhoop met buurtbewoners in Oosterbeek wegens het jarenlang laten verloederen van een spookpand. Hoe het zover heeft kunnen komen in Grave blijft voor omwonenden een raadsel. In een telefoongesprek laat Lobenstein weten druk te zijn met zijn drankenhandel, geen tijd te hebben voor een inhoudelijke reactie en niet meer gebeld te willen worden.

Ruim een week geleden kreeg Lobenstein van de gemeente Land van Cuijk een omgevingsvergunning voor herstel van het pand, nadat hij een plan voor de renovatie had ingediend. Volgens de regels moet hij, na een bezwaarprocedure, binnen 26 weken daadwerkelijk starten met de herstelwerkzaamheden aan het pand. De vergunning is maximaal één jaar geldig. Als de bouw niet tijdig begint, vervalt de vergunning.

Geen garantie

Omwonenden van het pand hebben er weinig vertrouwen in dat Lobenstein ook echt begint. De gemeente legde vorig jaar al eens een last onder dwangsom op, omdat hij het rijksmonument maar niet renoveerde. Maar om de relatie met de eigenaar niet te verpesten, werd de boete niet geïnd door de gemeente. Maar ook het krijgen van de omgevingsvergunning zou volgens sommige omwonenden geen garantie zijn dat er daadwerkelijk begonnen gaat worden.