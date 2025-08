Johan Vlemmix en Peter Jan Rens leven hier hun showbizzdroom

In het dorp Hoeven is Oranjefan Johan Vlemmix al langer een bekend gezicht, nadat hij drie jaar geleden de voormalige sterrenwacht Quasar kocht. Het dorp kan sinds kort een nieuw showbizzbuitenbeentje verwelkomen: Peter Jan Rens, de gevallen presentator - beter bekend als Meneer Kaktus. Hij is na zijn zoveelste verbroken relatie bij Vlemmix ingetrokken. Samen bouwt het opvallende duo aan hun eigen showbizzdroom. "Het is een paradijs waarin we leven", vindt Rens.

Als rasverzamelaar heeft Vlemmix door de jaren heen een grote collectie opgebouwd. Zijn nieuwe huisgenoot stoort zich niet aan de overvolle ruimtes in de voormalige sterrenwacht. "Johan heeft een oog voor schoonheid en mooie spulletjes. We kijken hier vaak rond en laten ons verrassen", zegt Rens enthousiast.

Op het terrein van ruim 11.000 vierkante meter midden in de bossen van Hoeven val je van de ene verbazing in de andere. Een lange gang met aan de muur een reeks antieke schilderijen brengt je naar een loods vol met de gekste kleren, meubels, poppen en standbeelden. Ieder hoekje in de ruimte is gevuld met een vreemd object.

De mannen zijn niet alleen huisgenoten, maar ook zakenpartners. Ze repeteren in hun thuisstudio voor de theatershow waarin ze samen spelen en muziek maken. Onder andere de inzending waarmee het duo een gooi deed om namens Nederland mee te doen aan het Eurovisie Songfestival werd aan hun eigen keukentafel en in de thuisstudio geschreven.

"We zijn elkaar nooit beu. We hebben allebei maar één hersencel dus samen hebben we er twee", lacht Vlemmix. De showbizzbuitenbeentjes zijn al ruim veertig jaar bevriend en hebben elkaar al vaker uit de brand geholpen.

"Elke vrouw waar ik een relatie mee heb gehad, had na een maand de neiging om heel hard weg te rennen", lacht Rens. "En iedere keer als ik eruit werd gegooid, kwam ik met een vuilniszak met kleren bij Johan aan. Hij gooit me er nooit uit." Na zijn scheiding van de 43 jaar jongere Virginia van Eck besloot Rens daarom permanent in te trekken bij zijn vriend, dit samen met zijn twee dochters. "Ik ben eindelijk waar ik wil zijn. Het scheelt een hoop zonder vrouwen hier", grapt hij.

Echte irritaties zijn er niet tussen de twee vrienden. "Ik hou van koken, afwassen en poetsen. Johans taak is om ons leven te organiseren. Hij heeft het totaaloverzicht", legt Rens de rolverdeling uit.

En dat laatste is een taak op zich, want in de overvolle ruimtes van hun bijzondere onderkomen is het knap om het overzicht te bewaren. De mannen klooien samen wat aan, geven ze aan. Zo zijn er plannen om een mediacentrum van de voormalige sterrenwacht te maken. "We hebben hier allemaal studio's gebouwd waar we onder andere de verfilming van Peters boeken Rauzer en Meneer Meijer opnemen", vertellen ze.

En in de observatoriumkoepel, waar vanuit voorheen de sterren werden bestudeerd, willen Vlemmix en Rens binnenkort sterren verwelkomen in een gloednieuwe 'Singing Talkshow'. "Het is een talkshow, maar in plaats van praten, zingen de mensen. Zoiets is nog nooit gemaakt, maar het concept wordt binnenkort verkocht", onthult Rens.