Man treft vreemde jongens aan in zijn caravan, duo lag te slapen

Een man uit Roosendaal is dinsdagochtend flink geschrokken toen hij zijn caravan aan zijn auto wilde koppelen om op vakantie te gaan. Er lagen twee vreemde jongens in zijn caravan te slapen.

De man had zijn caravan geparkeerd in de Egeraandijk in Roosendaal. Hij wilde dinsdagochtend iets uit zijn caravan pakken toen hij merkte dat de deur niet meer op slot zat. Hij besloot naar binnen te gaan en trof daar twee voor hem onbekende jongens aan. Ze lagen te slapen.