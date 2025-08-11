Jenny (79) runt de laatste religieuze kunstwinkel van Nederland

Elke dag staat Jenny van Wijk (79) tussen honderden Mariabeeldjes, kaarsen en zilveren kruisjes achter de toonbank van haar religieuze winkel in de Kerkstraat in Den Bosch. Ze runt de zaak al ruim vijftig jaar. En ze heeft het drukker dan ooit, want haar winkel is de laatste religieuze kunsthandel van deze omvang in Nederland. “Zolang ik nog iets voor mensen kan betekenen, blijf ik dit doen.” De zomerserie De Kerkstraat komt vandaag uit Den Bosch.

Tegenover de Sint-Janskathedraal in Den Bosch begonnen Jenny’s ouders negentig jaar geleden een klein winkeltje. Ze verkochten religieuze voorwerpen aan Bosschenaren en kerkbezoekers. Jenny groeide op tussen de houten beelden en zilveren kruisjes. “Ik weet niet beter dan dat de winkel in de familie zit”, vertelt ze. Zo'n vijftig jaar geleden nam Jenny Kunsthandel De St. Jansbasiliek over van haar ouders. Tien jaar later verhuisde ze naar de huidige locatie in de Kerkstraat, vlakbij de kathedraal. “Ik ben gelovig opgevoed en geloof dat deze voorwerpen écht iets betekenen voor mensen”, zegt ze. “Zonder dat geloof zou ik dit werk niet kunnen doen.”

"Ik neem de tijd om echt te luisteren"

De 79-jarige eigenaresse staat nog steeds elke dag tussen honderden religieuze items. “Ik merk dat mensen hier niet alleen iets komen kopen, maar ook echt hun verhaal kwijt willen. Ze zoeken een plek waar ze gehoord worden, iets wat tegenwoordig steeds zeldzamer is”, zegt Jenny. “Ik neem de tijd om echt te luisteren. En als ik ze dan iets kan meegeven dat hun leven verrijkt, dan betekent dat heel veel voor mij.”

Jenny’s winkel is inmiddels de laatste religieuze kunsthandel van deze omvang, met een assortiment dat nergens anders te vinden is. “Alles in de winkel heb ik zelf uitgezocht en wordt vaak speciaal voor onze winkel gemaakt”, zegt Jenny trots. Van houten beelden en engelen tot kerststallen.

"Mensen hebben steeds meer zorgen en zoeken iets dat steun biedt.”

Doordat Jenny de enige is met zo’n uniek aanbod, komen bezoekers vanuit het hele land en zelfs het buitenland speciaal naar haar kunsthandel. “Mensen hebben steeds meer zorgen door alles wat er gebeurt in de wereld. Bijvoorbeeld door de oorlogen in Israël, Gaza en Oekraïne. Ze zoeken iets dat steun biedt en vaak vinden ze dat in het geloof.”

Kunsthandel De St. Jansbasiliek (foto: Megan Hanegraaf).

De eigenaresse heeft het steeds drukker in haar kunsthandel. Dat komt ook doordat steeds meer klanten zonder religieuze achtergrond, of met een ander geloof naar Jenny komen. “Vroeger kwamen christenen voor een kruis of een beeld van Maria naar de winkel. Nu zoeken mensen iets dat bij hun verhaal past. Bijvoorbeeld een beeldje dat kracht uitstraalt, of iets symbolisch voor iemand die met pensioen gaat of geslaagd is voor een opleiding. Mensen willen iets tastbaars, maar zonder dat het geloof er dik bovenop ligt.”

“Ik wil hier de rest van mijn leven werken.”

Juist de persoonlijke verhalen en het contact met haar klanten geven Jenny de kracht om elke dag weer in de winkel te staan. Dat wordt steeds moeilijker, omdat haar gezondheid langzaam achteruitgaat. Ze loopt moeilijk, is sneller moe en raakt gauw buiten adem. “Maar zodra ik in de winkel ben, lijkt het alsof ik iets makkelijker kan lopen en staan,” zegt ze. “Het geeft me energie.” Aan stoppen denkt de 79-jarige eigenaresse dan ook niet. “Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar niet meer werken in de winkel, zou ik echt heel erg vinden,” zegt ze emotioneel. “Het liefst blijf ik de rest van mijn leven hier werken.”