Wijkwebsite gered door bewoners: 'Middelvinger naar gemeente'

Maaspoort Nieuws is meer dan een kleine nieuwswebsite voor de Bossche wijk Maaspoort. De Facebookpagina brengt wijkbewoners met elkaar in verbinding, zo vinden zij. Maar de site dreigde te verdwijnen, omdat de gemeente de subsidieaanvraag van slechts 1540 euro afkeurde. De wijkbewoners lieten dat niet gebeuren en kwamen in actie om de site te redden.

De Facebookpagina van Maaspoort Nieuws heeft zo’n 7500 volgers. Daar worden bijna dagelijks nieuwtjes over de wijk gedeeld, van een vermiste kat of gevonden sleutels tot een gesloten wijkcentrum of een buurtfeest. Maar de site is meer dan een nieuwswebsite, zegt buurtbewoner Kevin Klaren. "Zo heeft de Facebookpagina vooral een verbindende rol", zegt hij. Reden voor hem om de inzamelactie om de site te redden te organiseren. "Ik kijk er bijvoorbeeld voor leuke dingen die in de wijk spelen, mensen raken daardoor meer betrokken bij de wijk en de evenementen die worden gehouden", legt hij uit.

Achter Maaspoort Nieuws zit Alex Tiebosch. Hij is het gezicht van de site en volgens veel bewoners ook het hart van de wijk. “Hij is altijd bereikbaar", zegt Kevin. “Mensen bellen hem eerder dan de politie als er wat aan de hand is", lacht Kevin. Alex schakelt dan de politie in. "Dat zegt toch genoeg?", vindt Kevin. Alex vroeg de gemeente een bedrag van 1540 euro waar hij de komende vier jaar mee vooruit zou kunnen. “Dat geld is nodig voor de domeinnaam, abonnementen en goede apparatuur om foto’s en filmpjes te maken", legt Alex uit. Het college wees de aanvraag af, en dus kwam Kevin in actie. Binnen een paar dagen hadden wijkgenoten het bedrag bij elkaar. "Ik vind dat een middelvinger naar de gemeente. Zo van, we zullen wel eens laten zien hoe saamhorig deze wijk is", zegt Kevin.

Alex kreeg vorig jaar een lintje voor zijn vrijwilligerswerk voor de wijk (privéfoto).

Maandag stond Kevin bij Alex aan de deur met het goede nieuws en die was zichtbaar geraakt. "Ik ben zo blij dat ik gewoon door kan met het vrijwilligerswerk dat ik voor Maaspoort Nieuws doe", zegt hij. Alex heeft de ziekte van Bechterew, een ernstige vorm van reuma, en is huisvader. Om zich niet te vervelen nu de kinderen groter worden, begon hij met de website, in 2013 alweer. "Maar ik doe meer dan het nieuws bijhouden. Ik ben een soort influencer", lacht hij. Hij kreeg namelijk al veel voor elkaar. Zo zorgde hij bijvoorbeeld dat er een regenboogbankje kwam in de wijk en ook een zebrapad zodat de wijk veiliger werd. Voor zijn vrijwilligerswerk werd hij vorig jaar beloond met een lintje, dat door de burgemeester bij hem werd bezorgd. Maar geld om zijn website in de lucht te houden, was er kennelijk niet. "Gelukkig dacht de buurt daar anders over."