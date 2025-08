Arrestatieteam pakt vrijgesproken liquidatieverdachte op voor straatroof

De vrijgesproken liquidatieverdachte Murat K. is vorige week opgepakt in een flat aan de Sint Ignatiusstraat in Breda. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers dinsdag aan Omroep Brabant. Bij de aanhouding werd een arrestatieteam ingezet.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda laat weten dat de verdachte is gearresteerd op verdenking van een straatroof. Hij is inmiddels voorgeleid bij de rechter-commissaris en die heeft besloten dat de man in bewaring wordt gesteld. Dat betekent dat hij in elk geval voor korte tijd vast blijft zitten in afwachting van verder onderzoek.