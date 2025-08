Afvaldumpers opgespoord: moeten troep zelf weer opruimen

Een aantal mensen dat makkelijk van hun grofvuil dacht af te komen door het in de natuur te dumpen, is van een koude kermis thuisgekomen. In Berlicum, Heesch, Herpen en Oploo werden vuilniszakken, dozen en zelfs een complete huisraad in de natuur gedumpt. Maar natuurinspecteurs wisten de daders op te sporen. Ze kregen een boete en mochten al hun rotzooi weer zelf opruimen.

In het buitengebied van Berlicum vond een inspecteur begin mei meerdere zakken met huishoudelijk afval. Een maand later werd bij het Bomenpark in Heesch een soortgelijke dumping ontdekt.

Het afval uit Berlicum was te herleiden naar een 22-jarige vrouw uit Schijndel. Zij legde bij haar verhoor geen bekentenis af, maar heeft de troep wel zelf opgeruimd om opruimkosten te voorkomen. Het afval uit Heesch was afkomstig van een 27-jarige man uit Oss. Ook hij koos eieren voor zijn geld en heeft het afval zelf weer opgeruimd. Beiden hebben ze wel een boete gekregen. Ook in Herpen en Oploo werd afval in de natuur gedumpt. Een 46-jarige vrouw uit Oss maakte het wel heel bont. Zij dumpte een heleboel rommel in een bosgebied aan de Schaijkseweg in Herpen en kreeg daarvoor een boete. In natuurgebied de Bunthorst bij Oploo ontdekten jagers vuilniszakken, karton en plastic. Die dumping bleek afkomstig van een verdachte uit Syrië. Ook hij heeft een boete gekregen en moet opdraaien voor de opruimkosten.