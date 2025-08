Gele trui en Harrie Lavreysen aan de start in Etten-Leur

De profwielerronde Etten-Leur is erin geslaagd de winnares van de gele trui van de Tour de France Femmes te contracteren. Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk maakt zondag 17 augustus haar opwachting in Etten-Leur. Ook de winnares van het groen, Lorena Wiebes, komt naar Etten-Leur. Zij won afgelopen maandag nog wielercriterium Draai van de Kaai in Roosendaal.

Ferrand-Prévot is een renster met een indrukwekkend cv. Zo werd ze voordat ze de Tour won onder andere wereldkampioen mountainbike, veldrijden, gravelfietsen en op de weg. Ook werd ze vorig jaar in Parijs olympisch kampioen mountainbiken.

Naast de Tourwinnares - die rijdt voor de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike - en sprintkanon Lorena Wiebes staan ook bekende namen als Lotte Kopecky, Anna van der Breggen en Lucinda Brand aan de start in Etten-Leur. Bij de mannen zijn onder meer de Nederlandse Tourdeelnemers Frank van den Broek, Elmar Reinders en Pascal Eenkhoorn van de partij. Ze zullen de strijd aangaan met Belgisch kampioen en etappewinnaar in de Tour Tim Wellens.

Harry op het podium tijdens een eerdere huldiging. (foto: Omroep Brabant)