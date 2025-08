Medewerker slachterij Vion gewond bij ongeval, traumahelikopter geland

Een medewerker van slachterij Vion in Boxtel is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het terrein van de vleesverwerker, ook landde er een traumahelikopter.

Het ongeluk gebeurde rond vijf uur. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De arbeidsinspectie doet onderzoek. Een woordvoerder kan verder niets zeggen over hoe het ongeluk is gebeurd of over de ernst van de verwondingen van de medewerker.