Gemeente maakte 430.000 euro over aan GroupCard en is dat nu mogelijk kwijt

Bergen op Zoom is tonnen kwijt aan het faillissement van cadeaubonnenbedrijf GroupCard. Eerder bleek dat de gemeente Den Bosch ruim twee ton in cadeaukaarten had zitten. De gemeente Bergen op Zoom is meer dan het dubbele kwijt, 427.780 euro om precies te zijn.

Dat meldt ZuidWest TV na het lezen van een brief van het Bergse college aan de gemeenteraad. “In het slechtste scenario kan het verlies voor onze gemeente oplopen tot 427.780 euro”, schrijven burgemeester Margo Mulder en gemeentesecretaris Jaap Perfors namens het college. “Het is nog onduidelijk of wij een deel van het bedrag kunnen terugvorderen en hoe groot de uiteindelijke schade zal zijn.” GroupCard werkte samen met zo’n 120 gemeenten in Nederland. Via het bedrijf konden gemeenten cadeaukaarten aanbieden aan vrijwilligers, medewerkers of minima. Deze kaarten konden vervolgens worden besteed bij lokale ondernemers. Maar het bedrijf is failliet en daardoor is al dat gemeenschapsgeld waarschijnlijk als sneeuw voor de zon verdwenen.