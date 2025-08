Dit slechte fietspad zorgt voor frustratie bij fietsers: 'Bang dat ik val'

Het is al jaren een doorn in het oog van veel fietsers: het fietspad aan de Boskantseweg in Boskant. In het pad zitten veel hobbels, waardoor fietsers stuiterend over de weg gaan. Er zijn zelfs al meerdere keren valpartijen en ongelukken geweest.

Ista van Galen & Omroep Meierij Geschreven door

Het pad verbindt Boskant met Sint-Oedenrode. Maar voor bewoners is het geen pretje om eroverheen te fietsen. "Ik vind het een vreselijk fietspad", vertelt een vrouw aan Omroep Meierij. "Ik ga continu over hobbels. Iedere keer dat ik hier fiets, denk ik dat ik een slag in mijn wiel heb." De hobbels worden veroorzaakt door wortels van de bomen langs de weg. De wortels groeien en drukken het fietspad omhoog. Onlangs zou de gemeente de wortels hebben aangepakt door deze te slijpen, maar dat hielp niet voor lang. De hobbels zijn inmiddels weer in volle glorie terug op de Boskantseweg.

Dit hobbelpad zorgt al jaren voor frustratie (beeld: Omroep Meierij).

"Alle fietsers butsten op en neer. Kinderen vallen bijna uit de kinderstoeltjes. Dat is toch onhoudbaar", zegt een fietsster. "Als het regent, ben ik bang dat ik hier onderuit ga", vertelt een andere fietser. Om aandacht voor het probleem te vragen, is een groep fietsers afgelopen week samen over het pad gegaan. Ze willen dat de gemeente het nu eens echt goed gaat aanpakken. "We zijn al jaren hierover in contact met de gemeente. Eind vorig jaar zou er een definitieve oplossing komen, maar dat is nog niet gebeurd", vertelt Martin Peters, mede-initiatiefnemer van de actie. "Ze moeten de wortels helemaal onder het fietspad uithalen. Dat is kostbaar, maar ja, als we een oplossing willen dan zal dat toch moeten gebeuren." Een vrouw op de fiets weet in ieder geval precies wat er moet gebeuren: "Bomen eruit, wortels eruit en een nieuw fietspad."

Oproep Omroep Brabant is op zoek naar andere slechte fietspaden. Ken jij er een? Stuur ons een berichtje via [email protected].