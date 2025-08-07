John boekte bijna een nepvilla via Booking: 'Je trapt er makkelijk in'

Het zal je maar gebeuren: sta je vrolijk met je reiskoffer voor de deur van je vakantieadres, blijkt die prachtige villa die je hebt geboekt helemaal niet te bestaan. Het scheelde niet veel of het was radiopresentator John van Vroenhoven overkomen, zo vertelde hij deze week in zijn radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Alle alarmbellen gingen af."

John wilde spontaan een lekker weekje weg in Nederland of België. “Het aanbod was beperkt, want er was al veel volgeboekt”, vertelt hij. “Maandag vond ik op Booking.com toch een prachtige, luxe villa met privézwembad in België. Deze kostte 2.400 euro voor zeven dagen. Het voelde al een beetje te mooi om waar te zijn.” Voordat hij kon boeken moest hij eerst een aanvraag doen. "Ik kreeg een paar uur later een mail van de eigenaar: de villa was nog beschikbaar. Alleen door 'synchronisatieproblemen' tussen Booking.com en de agenda van de eigenaar moest ik een mail sturen naar een ander mailadres om het huis te reserveren.” John bekeek nog eens de foto’s op het boekingsplatform. “Er was een jachthaven op de achtergrond te zien, terwijl de villa volgens het kaartje midden in een woonwijk ligt. Ik keek op Google Maps, maar vond het huis niet. Toen gingen alle alarmbellen af.”

"Het is zo makkelijk om erin te trappen."

Hij besloot toch een mailtje te sturen om de villa te reserveren. “Booking.com is toch een serieus platform. Ik kreeg een link voor de betaling, waarna alles rond zou zijn.” De verhuurder voerde de druk ondertussen nog wat op. “Hij zei dat er veel animo voor de villa was en adviseerde om de betaling snel te doen.”

Omdat hij voelde dat er iets niet klopte, controleerde John de link via een website. “De link was niet veilig: het bleek een frauduleuze URL (red. internetadres) waarbij je het risico loopt dat je computer wordt gehackt. Het is zo makkelijk om erin te trappen."

De advertentie waardoor John bijna werd opgelicht.

Dat laatste beaamt cybersecurity-expert Dave Maasland in het radioprogramma. “Niemand verwacht dit op zo’n platform als Booking.com. Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, worden hier honderd procent zeker slachtoffer van.” Maasland omschrijft het wereldwijd bekende boekingsplatform als 'één grote Marktplaats'. "Soms breken de criminelen in op het account van de verhuurder. Zo nemen ze alles over, ook de goede reputatie en reviews die je jarenlang hebt opgebouwd. Steeds vaker worden AI-gegenereerde foto's gebruikt die heel echt lijken."

"Criminelen worden steeds beter in het omzeilen van controles."

Het gebeurt volgens hem op meer websites. "Denk aan Marktplaats zelf, maar bijvoorbeeld ook aan websites voor ticketverkoop." Maar hoe kan het dat oplichters tóch hun gang kunnen gaan op Booking.com, dat nog altijd als betrouwbaar wordt gezien? "Booking.com wil zo snel mogelijk nieuw aangeboden plekken op zijn website zetten", legt Maasland uit. "Het controleren of zo’n plek echt bestaat, gaat steeds meer geautomatiseerd. Daar komt geen mens aan te pas. Criminelen worden steeds beter in het omzeilen van die controles." Booking.com laat donderdag weten dat de accommodatie waar Johns oog op viel niet meer te boeken is op het platform. "Helaas is dit geen nieuw probleem", zegt een woordvoerder. "Online fraude en cybercriminaliteit zijn al jaren een grote zorg in veel sectoren, waaronder de reisindustrie." Door strenge controles kan de boekingswebsite het overgrote deel van de verdachte activiteiten volgens hem opsporen en blokkeren, voordat klanten ermee in aanraking komen. Dat het desondanks wel eens misgaat, zoals in het voorbeeld van John, noemt hij 'een zeldzaam geval'. "Gezien de miljoenen boekingen die we wekelijks verwerken", zegt de woordvoerder. "Als een klant zich ooit zorgen maakt over een accommodatie op ons platform, raden we aan om meteen contact op te nemen met onze klantenservice."

"Het is heel belangrijk om te letten op urgentie."