Opnieuw vluchten Eindhoven Airport vertraagd door onderbezetting

Het is dinsdagavond opnieuw misgegaan bij Ryanair-afhandelaar Skytanking op Eindhoven Airport. Door problemen met onderbezetting moesten passagiers zeker een uur wachten op hun koffers en liepen vluchten vertraging op. Dat melden bronnen aan Omroep Brabant. Een woordvoerder van Eindhoven Airport kan de problemen woensdag niet bevestigen. Dit is zeker de derde keer deze zomer dat het misgaat bij de bagageafhandelaar.

Skytanking is verantwoordelijk voor de grondafhandeling van Ryanair, maar kampt structureel met onderbezetting.

De problemen van dinsdag kwamen opnieuw door personeelstekort bij Skytanking. Volgens vakbond FNV was er dinsdagavond maar een derde van het benodigde personeel aan het werk. Het duurde daarom lang voordat bagage kon worden afgehandeld. Koffers bleven zeker een uur onbeheerd achter.

Vertrekkende vluchten van Ryanair kregen vervolgens te maken met vertraging. Zo is te zien dat zeker vier vluchten dinsdagavond later vertrokken. De vertraging varieert van de dertig minuten tot bijna twee uur. Vakbond FNV, die in contact staat met medewerkers, bevestigt de problemen van dinsdagavond.

Volgens een woordvoerder bij de FNV is er dagelijks sprake van onderbezetting bij Skytanking. "Zodra het druk is op het vliegveld, leidt dat tot problemen met bagageafhandeling en vertraging van vluchten." Omdat het in de weekenden vaak het drukst is op Eindhoven Airport, is de vakbond bang dat het komend weekend opnieuw misgaat. De FNV wil daarom deze week nog in gesprek met leden over acties die ze kunnen nemen.

Vaker problemen

Het gaat regelmatig mis bij Skytanking op Eindhoven Airport. Afgelopen zondag moesten mensen tot wel twee uur in het vliegtuig wachten tot ze konden uitstappen. Medewerkers konden door de onderbezetting geen pauze nemen. En ook twee weken geleden liepen vluchten vertraging op door de personeelsproblemen.

Vorige maand werd duidelijk dat bij Skytanking een angstcultuur heerst onder medewerkers. Dat stelde vakbond FNV na een enquête onder personeel. Snelheid gaat volgens medewerkers vaak boven veiligheid. Daarnaast vallen veel mensen uit door de torenhoge werkdruk.

Gesprek

Voor de directie van Eindhoven Airport waren de resultaten van het FNV-onderzoek aanleiding om met Skytanking in gesprek te gaan. Maar dat gesprek heeft vooralsnog niks opgeleverd. "Er is door Skytanking beterschap beloofd", liet een woordvoerder van het vliegveld maandag weten. "Het bedrijf heeft wijzigingen in bezetting en roosters aangebracht die voor verbetering zouden moeten zorgen."

Van die verbetering merkt het vliegveld tot nu toe niets. "De veiligheid heeft absolute topprioriteit. Skytanking kampt al langere tijd met personeelsgebrek, maar dit heeft nog niet tot veiligheidsincidenten geleid. De directie van Eindhoven Airport heeft naar Skytanking haar zorgen geuit over de situatie bij Skytanking."