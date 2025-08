Taxusinzameling voor kankermedicijn stopt: 'We hadden iets moois opgebouwd'

De Taxus Taxi stopt ermee. Jarenlang reden vrijwilligers door Cuijk en verre omstreken om taxussnoeisel op te halen. In de naaldachtige blaadjes van de haagplant zit de grondstof voor chemotherapieën om kanker te behandelen. Nu blijkt een andere taxussoort veel werkzamer, en die groeit hier niet. “Het heeft zeker pijn gedaan, want we hebben iets moois opgebouwd', vertelt Werner Toonen, oprichter van de Stichting Taxus Taxi.

De Taxus Taxi begon in 2008 als een hobby van de toen nog 18-jarige Werner Toonen. "Ik kwam er toevallig achter dat de taxus gebruikt werd voor medicijnen voor kanker. Dat vond ik zo tof, dat ik er meer mee wilde." "Ik heb toen snel mijn rijbewijs gehaald om overal taxussnoeisel op te halen", herinnert hij zich. "Destijds wisten weinig mensen nog over de werkzame stof in de taxus, dus ik kreeg veel vragen. Ze dachten dat het misschien gebruikt werd voor het illegale circuit of dat we het oprookten."

"Al doet het ook pijn dat we nu definitief moeten stoppen, want we hebben zoiets moois opgebouwd."

Veel jaren en veel vrijwilligers later weten veel mensen in zijn omgeving dat naalden van de taxus dé basisgrondstof bevatten voor chemotherapieën. Op het hoogtepunt had de stichting 20 auto's in beheer, die in een jaar tijd zo'n 600.000 kilo ophaalden. Veel mensen vinden het jammer dat het nu stopt. "Ik hoor dat ze het moeilijk vinden om het nu zomaar weg te moeten gooien. Ze vonden het fijn bij te kunnen dragen aan de medicijnen", vult hij aan. "Dat vind ik supermooi dat we dat bereikt hebben. Al doet het ook pijn dat we nu definitief moeten stoppen, want we hebben zoiets moois opgebouwd."

Taxus-afval als grondstof voor chemotherapie (foto: Omroep Brabant).