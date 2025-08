Robèrt van Beckhoven sluit deal met investeerders die geld van hem eisten

Na veel gesprekken en uitgebreid overleg heeft meesterbakker Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk een deal gesloten met het grootste deel van de investeerders die geld van hem eisten. Dat deden de investeerders nadat ze hem geld hadden geleend via een crowdfundingactie en hier vervolgens niks van terugzagen.

Via een crowdfundingactie haalde de patissier en tv-persoonlijkheid in 2019 meer dan 250.000 euro op voor de uitbereiding van zijn horecabedrijf in Oisterwijk. Dat bedrijf ging failliet en de investeerders konden naar hun geld fluiten. Juristen zetten destijds vraagtekens bij de handelwijze van Van Beckhoven.

Voor Marc Vennings, die zich eerder meldde bij Omroep Brabant omdat hij niks meer hoorde van Van Beckhoven toen hij zijn geld terugvroeg, is de zaak nu afgedaan. "Ik ben blij met de openheid die Robèrt in de laatste maanden heeft getoond."

In totaal investeerden er 132 mensen, die gemiddeld een bedrag van ruim 1900 euro inlegden. Ook Van Beckhoven zelf legde een deel van de 250.000 euro in. Toen het bedrijf in 2021 in zwaar weer verkeerde en het de geldschieters niet meer kon terugbetalen, legde Van Beckhoven een voorstel bij hen neer. 103 van hen gingen daarmee akkoord, de overige 31 investeerders niet. Nu zijn de meesterbakker en het grootste deel van die laatste groep er dus samen uitgekomen, zo laat Van Beckhoven weten in een verklaring.

Slachtofferrol

Omroep Brabant vroeg de meesterbakker meerdere malen om duidelijkheid over de crowdfundingactie, maar Van Beckhoven gaf geen openheid van zaken. Dat betreurt hij achteraf. "De afgelopen periode verdient geen schoonheidsprijs", zegt hij. Het AD gaf hij wel een interview, waarin hij in de slachtofferrol kroop, daar kijkt hij nu anders op terug. "Dat was niet goed en ik begrijp ook dat men vond dat de rollen werden omgedraaid en dat ik met een beschuldigende vinger wees. Daarvoor heb ik ook spijt betuigd aan de gedupeerden."

Investeerders Vennings startte een gedupeerden-collectief en voerde namens de groep de gesprekken met Van Beckhoven. "Er was gewoon veel onduidelijkheid en er waren veel onbeantwoorde vragen. Die heeft hij volgens mij nu naar zijn beste eer en geweten beantwoord." Daarnaast kreeg Vennings een kijkje in de boeken: "Dat heeft mij geleerd dat er niets wordt achtergehouden. Wat mij betreft kunnen we hier een streep onder zetten."

Roerige periode

In februari meldde zich bij Omroep Brabant nog een gedupeerde die geld tegoed had van de meesterbakker. Dit zou gaan om zo'n 50.000 euro. De investeerder was al overleden, maar zijn familie wilde het geleende bedrag graag terug. In de verklaring is te lezen dat Van Beckhoven er ook met hen is uitgekomen.

Van Beckhoven heeft een roerige periode achter de rug. Naast de problemen met de investeerders, zijn Van Beckhoven en zijn vriendin Pirjo de Winkel in mei na twintig jaar uit elkaar gegaan. De Winkel was behalve zijn vriendin ook zijn zakenpartner.