De A59 is woensdagmiddag dicht bij Made in de richting van Den Bosch na een ongeluk met een vrachtwagen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.

Het verkeer richting Den Bosch wordt omgeleid via de A16, A58 en A27. "Het is nog onbekend hoelang de afhandeling gaat duren", meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.