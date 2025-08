Faillissement Groupcard dupeert ook mantelzorgers: 'Ben 126 euro kwijt'

Net als Den Bosch en Bergen op Zoom is ook Steenbergen vermoedelijk tonnen verloren door het faillissement van giftcardbedrijf Groupcard. De zogeheten 'Samen in Steenbergen Pas' die uitgegeven wordt aan mantelzorgers als blijk van waardering, is sinds eind juli niet meer bruikbaar. Een groot aantal mantelzorgers is nu hun opgespaarde tegoed kwijt.

De pas was bedoeld als waardering voor mantelzorgers en kon worden besteed bij lokale ondernemers. Mantelzorgers konden er zelf ook geld op zetten, wat de kaart tot een breder inzetbaar betaalmiddel maakte. Door het faillissement van Groupcard is dat tegoed nu niet meer toegankelijk.

Dat bevestigt een inwoner die zelf ook getroffen is aan ZuidWest TV. “Ik ben mantelzorger en heb de pas van de gemeente Steenbergen ontvangen. Elk jaar wordt er 50 euro op gestort. Zelf had ik nog 126 euro gespaard om iets van te kopen. Dat ben ik nu kwijt.”

'Spijtig'

De gemeente Steenbergen informeerde de mantelzorgers al op 28 juli per brief over het faillissement. In deze brief staat dat het systeem per direct is stopgezet en dat de website van de Samen in Steenbergen Pas offline is gehaald. Tegoeden op de kaarten kunnen niet meer gebruikt worden.

De gemeente geeft aan dat mantelzorgers geen individuele claim hoeven in te dienen bij de curator. Steenbergen zegt namens de mantelzorgers een collectieve vordering in te dienen bij de aangewezen claimbehandelaar. “We vinden het spijtig dat deze situatie zich onverwachts voordoet. Mantelzorg vraagt veel, en met de waarderingspas wilden we u daarvoor iets teruggeven”, schrijft gemeentesecretaris Arianda Phaff-de Groot. Volgens de brief wordt gewerkt aan een passende oplossing.

Financieel wanbeheer

Het faillissement van Groupcard treft tientallen gemeenten in Nederland. Het bedrijf stelt een digitale cadeaukaart beschikbaar waarmee gemeenten onder meer vrijwilligers, mantelzorgers en minima konden ondersteunen. Vaak werd gedacht dat het geld veilig stond op een derdenrekening, maar in het geval van Bergen op Zoom – dat 438.000 euro had overgemaakt voor duurzaamheidssubsidies – wordt nu gevreesd dat het geld is doorgesluisd naar andere BV’s van de Groupcard-groep. Het Bergse college vermoedt dan ook financieel wanbeheer bij Groupcard.

Alternatieve mogelijkheden

Hoeveel geld er in totaal verloren is gegaan bij inwoners van Steenbergen, is nog onbekend. De gemeente wil eerst de gemeenteraad informeren over de vermoedelijke omvang van de schade en de impact voor de gemeente en inwoners – meldt een woordvoerder desgevraagd.

De gemeente bekijkt ondertussen alternatieve mogelijkheden om de waardering alsnog tot uiting te laten komen, zo laat een woordvoerder weten.