Jongen (16) vermist sinds eind juli, politie maakt zich zorgen

Een 16-jarige jongen uit Udenhout wordt sinds zondag vermist. Hij is zondagnacht 27 juli vertrokken uit een instelling in Udenhout, meldt de politie woensdag. Hij zou daarna nog zijn gezien in het Spoorpark in Tilburg, op 29 juli. De politie neemt de vermissing hoog op omdat hij minderjarig is. "We zijn goed aan het zoeken", zegt een woordvoerder.

De jongen is vertrokken zonder geld en zonder telefoon. "Zijn verzorgers maken zich ernstige zorgen en hopen dat hij snel wordt teruggevonden", besluit de politie. Mensen die hem mogelijk hebben gezien of meer weten over zijn verdwijning, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.