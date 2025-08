Ladjino (16) vermist sinds eind juli, politie maakt zich zorgen

De 16-jarige Ladjino uit Udenhout is vermist. Hij is zondagnacht 27 juli vertrokken uit een instelling in Udenhout, meldt de politie woensdag. Hij zou daarna nog zijn gezien in het Spoorpark in Tilburg, op 29 juli. De politie neemt de vermissing hoog op omdat Ladjino minderjarig is. "We zijn goed aan het zoeken", zegt een woordvoerder.

Ladjino is vertrokken zonder geld en zonder telefoon. "Zijn verzorgers maken zich ernstige zorgen en hopen dat hij snel wordt teruggevonden", besluit de politie. Mensen die hem mogelijk hebben gezien of meer weten over Ladjino's verdwijning, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.