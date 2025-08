Verkeersborden gesloopt: filmpje van actie duikt online op

In Zundert zijn zaterdagnacht twee verkeersborden gesloopt. Op Dumpert zijn beelden te zien van iemand die de borden probeert te vernielen.

Zondag verscheen er een video op Dumpert. Daar is op te zien hoe iemand in de verkeerspaal is geklommen, op een bord staat en een ander bord er met zijn voet uit probeert te trappen.

Ook de politie heeft de video op Dumpert gezien. Ze roept zowel de dader als getuigen op om zich te melden. De brandweer heeft het loshangende bord later verwijderd.