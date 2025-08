Jongensdroom van Flemming komt uit: 'Ik ben shirtsponsor FC Den Bosch'

Voor artiest Flemming uit Den Bosch is een jongensdroom uitgekomen. Hij heeft een plekje gekocht op de uit- en thuisshirts van zijn geliefde voetbalclub FC Den Bosch. De zanger van de nummers 'Amsterdam', 'Automatisch' en 'Paracetamollen' deelt op Instagram een foto in het shirt. "Wat ooit begon als jongetje op de tribune, is uitgegroeid tot een plek op de mouw", schrijft hij.

De naam en het logo van de zanger verschenen begin dit jaar al op een reclamebord in stadion De Vliert. De zanger, van wie de echte naam Flemming Freddie Viguurs is, droomde toen al van een plekje op het shirt van zijn club. Die jongensdroom is veel eerder dan verwacht werkelijkheid geworden.

"Als de eerste solo-artiest ooit in Nederland (volgens ChatGPT ) die een profvoetbalclub een heel seizoen lang sponsort, is het een eer om als geboren en getogen Bosschenaar iets terug te mogen doen voor de stad en de club die zo diep in m’n hart zitten", schrijft hij op Instagram. De zanger poseert met trots in het blauwe shirt van zijn club. Flemming laat weten dat hij dit seizoen iedere wedstrijd op de tribune zit met zijn shirt aan.