Drie keer brand in huis in twee weken, maar derde brand is niet aangestoken

De brand die dinsdag uitbrak in een huis aan het Hermelijnkwartier in Cuijk, is geen brandstichting. "We kunnen het in elk geval niet aantonen", meldt de politie woensdagmiddag. Het was de derde in twee weken tijd dat er brand was in het huis. Twee opgepakte mensen zijn weer vrijgelaten.

De politie benadrukt dat het onderzoek alleen over deze derde brand gaat. Of naar die andere twee branden nog een onderzoek loopt, kan de politie woensdagmiddag niet zeggen.