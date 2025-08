Lichaam van vermiste man gevonden in riviertje

In het riviertje de Aa bij de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel is woensdagavond een lichaam van een man uit Helmond gevonden. De man was eerder op de dag als vermist opgegeven. Hij is waarschijnlijk onwel geworden, meldt de politie.

De politie was sinds het begin van de avond bezig met een onderzoek in en bij het water. Er werden schermen geplaatst om het zicht te ontnemen. De toegang naar het water werd afgesloten.