Mariska Bauer fangirlt bij optreden zoon Christiaan: 'Ik heb álles gefilmd'

De trotse Mariska Bauer stond afgelopen weekend vol trots op de eerste rij bij een optreden van haar zoon Christiaan bij wielerfeest De Draai van de Kaai in Roosendaal. Niet als presentatrice of bekende Nederlander, maar gewoon als moeder én fangirl. "Ik heb álles gefilmd", schrijft ze op sociale media. "Inclusief mensen die dachten: wie ís die vrouw vooraan met die energie? Nou. Ik ben zijn moeder. En ik heb geen shame. Alleen gigabytes vol video’s."

Backstage scoorde ze uiteraard nog selfies met artiesten, 'zoals elke zelfrespecterende fangirl dat doet, want zeg nou eerlijk: als je kind optreedt, dan bén je gewoon de eerste in de meet& greet-rij'.

De vrouw van volkszanger Frans Bauer zag haar jongens stralen alsof de Ziggo Dome al geboekt stond. "Ik stond er recht voor. Telefoon in m’n hand, bril op half zeven, als een echte fangirl van de categorie ‘mijn kind is de beste, niemand hoeft het met me eens te zijn’. Volgende keer neem ik een spandoek mee. Of een rookmachine."

Op haar post wordt veel gereageerd. "Ja heerlijk he Maris", schrijft Deborah de Vaan. "Hoe trots kun je zijn op je kids." Ron van Biezen schrijft: 'Geweldige post van een trotse moeder." Ook andere mensen reageren met 'Trotse moeder'. "En zo hoort het ook, grootste fan ongeacht was", schrijft Diana Tieleman. "Geniet, geniet en nog is genieten."