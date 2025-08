Jamie Kames samen met Vieze Jack: 'Vriendschap is opgebloeid tot meer'

Jamie Kames heeft een relatie met Jeffrey Erens, beter bekend als carnavalsartiest Vieze Jack. Dat meldt de Eindhovense woensdagavond op Instagram.

Op Instagram reageert Kaes nu op de reden van de breuk. Ze refereert naar clipopnames in december waar ze Vieze Jack leerde kennen. "Na onze ontmoeting kreeg ik een hele bijzondere vriendschap met Jeffrey. Die vriendschap zorgde voorspanningen bij ons thuis, waardoor de fijne en liefdevolle dynamiek die Steven en ik altijd hadden, plots omsloeg. Iets wat we nog nooit hadden meegemaakt."

De Eindhovense vervolgt: "Uiteindelijk is de vriendschap met Jeffrey opgebloeid tot meer, en dat had ik ook nooit verwacht of voor mij gezien. Het is erg lastig als je ook voor een ander liefde gaat voelen in een huwelijk en daar als stel mee om moetgaan."

Kazàn en Kames trouwden in 2013 en hebben samen een zoon. Kames is de manager van Kazàn en speelt regelmatig mee in zijn theatershows. Al zal daar volgens het tweetal niks aan veranderen.