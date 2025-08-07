Jongen zwaargewond naar ziekenhuis na val van fiets

Een jongen is woensdagnacht op het Piet van Bokhovenpad in Helmond zwaargewond geraakt. De fietser was samen met twee andere jongens aan het fietsen toen hij onder het viaduct onwel werd en van zijn fiets viel.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde een stukje verderop, waarna het traumateam het slachtoffer in de ambulance heeft gestabiliseerd.

Onder begeleiding van de trauma-arts is het slachtoffer met een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Volgens de politie kwamen de jongens van een andere locatie, waar mogelijk iets zou zijn gebeurd. Wat daar precies gebeurd is, wordt nog onderzocht. De twee andere jongens zijn op locatie gehoord en konden daarna naar huis.